İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson (57) ve eşi Carrie Johnson (33) dünyaya gelen ikinci çocuklarının sevincini yaşıyorlar. ikinci çocuğu dünyaya geldi. İlk çocukları geçtiğimiz yıl 29 Nisan tarihinde Londra'da bulunan özel bir hastanede dünyaya gelen çiftin ilk çocuklarının cinsiyeti erkekti. Çiftin, şimdi de bir kız çocukları oldu.
TOPLAM YEDİ ÇOCUĞU VAR
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın önceki evliliğinde 4 çocuğunun olduğu bilirken, yaşadığı yasak aşkından da 1 çocuğu olduğu sonradan ortaya çıkmıştı. Şimdiki eşinden de 2 çocuğu olan Başbakan Johnson'ın yeni gelen kızıyla birlikte toplamda 7 çocuğu oldu.
Son Güncelleme: 10.12.2021 02:17