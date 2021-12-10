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İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Carrie Johnson, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden dört çocuğu olan ve yaşadığı yasak ilişkiden de bir çocuğu çocuğu olan Johnson'ın yedinci kez baba olmanın sevincini yaşadığı bildirildi.

10 Aralık 2021 Cuma 02:17
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson (57) ve eşi Carrie Johnson (33) dünyaya gelen ikinci çocuklarının sevincini yaşıyorlar. ikinci çocuğu dünyaya geldi. İlk çocukları geçtiğimiz yıl 29 Nisan tarihinde Londra'da bulunan özel bir hastanede dünyaya gelen çiftin ilk çocuklarının cinsiyeti erkekti. Çiftin, şimdi de bir kız çocukları oldu.

Boris Johnson ve Carrie Johnson'ın basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada İngiltere Başbakan Boris Johnson ve eşi bayan Johnson'ın bugün Londra Hastanesi'nde bir kız çocuklarının dünyaya geldiği ve hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

TOPLAM YEDİ ÇOCUĞU VAR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın önceki evliliğinde 4 çocuğunun olduğu bilirken, yaşadığı yasak aşkından da 1 çocuğu olduğu sonradan ortaya çıkmıştı. Şimdiki eşinden de 2 çocuğu olan Başbakan Johnson'ın yeni gelen kızıyla birlikte toplamda 7 çocuğu oldu.


Son Güncelleme: 10.12.2021 02:17
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İtalya BaşbakanıBoris JohnsonCarrie JohnsonYedinci çocuk
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