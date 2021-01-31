İsyancılara Bitcoin bağışı yapan Fransız intihar etti!

ABD'de Trump destekçileri 6 Ocak tarihinde Kongre binasını bastı. İsyancıların, Kongre'yi basma sebebi Trump'un seçimlerde usulsüzlük yaptığını iddia etmesiydi. Bu sebeple isyancılar, kongre binasını basmıştı. Kongre binasını işgal eden protestoculara Fransız blog yazarı Laurent Bachelier tarafında 520 bin dolar değerinde Bitcoin bağışı yapılmıştı. Para bağışını yapan 35 yaşındaki Fransız'ın kendi vatanının başkenti Paris'te bir otel odasında aşırı doz uyuşturucuyla intihar ettiği açıklandı.

Lüks otel odasında intihar

İngilis basının yaptığı açıklama göre, ABD'de gerçekleştirilen Kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolar değerinde Bitcoin bağışı yapan Fransız Bachelier intihar etti. Bachelier, Paris'te lüks bir otelde kendisi için rezervasyon yaptırdı. Resepsiyondan alkol siparişi veren Bachelier'in aşırı dozda uyuşturucu alarak intihar ettiği ortaya çıktı. Bachelier'in 8 yıldır kronik sinir hastası olduğu bilgisine de haberde yer verildi.