İsviçre'den 1 milyon aşı desteği

İsveç, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) çerçevesinde aşıya erişimi tam olmayan ülkeler için 1 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışlayacağını duyurdu.

İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Bakanı Per Olsson Fridh şu sözlere yer verdi, “Bu salgını durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. İsveç, COVAX ile iş birliğinde zaten önde gelen bir finansör. Ancak şu anda yaptığımız şey dünyada daha fazla insanın hızlı bir şekilde aşı olmasını sağlamak. Aşıya ihtiyacı olan ülkeler için 1 milyon doz aşı bağışlayacağız” dedi.

İsveç, Mart ayında kan pıhtılaşmasına neden olduğu sebebiyle AstraZeneca aşısının kullanımına son vermişti. Ardından aşının 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanması kararını almıştı