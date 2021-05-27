Avrupa Birliği ilearasında büyük bir ticaret vardır. Avrupa Birliği ile İsviçre arasında yapılan çerçeve anlaşması müzakereleri sona erdi. İsviçre, çerçeve anlaşması müzakerelerinde geri adım attı. İki taraf arasında uzun süredir müzakereler devam ediyordu. Bu kapsamda anlaşmanın içerisinde ücret, vatandaşlık haklarıyla ilgili detaylar, kamu destekleri, serbest dolaşın hakları gibi maddelerin bulunduğu 120 farklı maddenin üzerinden müzakereler yapılıyordu.

İsviçre hükümeti, bu anlaşmada Avrupa Birliği’nin önemli farklılıklar konusunda yetersiz kaldığını öne sürerek anlaşmadan çekildiğini açıkladı. İsviçre’nin almış olduğu bu tek taraflı karardan sonra Avrupa Birliği Komisyonu, bu alınan kararın çok üzücü bir karar olduğunu ifade etti. Bilindiği üzere İsviçre, Avrupa Birliği’ne kayıtlı bir ülke değildir. AB ise İsviçre’yi Avrupa Birliği’ne dahil etmek istiyor.