İsveç'te kaybolan Türk asıllı Deniz Arda'dan kötü haber!

İsveç'te silahlı kuvvetlere katılarak komando eğitimi alan ve oradan Deniz Komando Okulu Komutanlığı'na atanarak subay olarak görev yapan Deniz Arda'nın 18 Kasım 2020 tarihinde kaybolduğu bildirilmişti. Başkent Stockholm'da kaybolan 31 yaşındaki subay için geniş çapta arama çalışmaları başlatılırken Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Arda'nın cansız bedenine rastlanıldığı belirtildi.

Güvenlik birimi sözcüsü Carina Skagerlind'in yaptığı duyuruda 10 gün önce kentin güneyinde bulunan Tyresta isimli ulusal parkta bir ceset bulunduğu ve yapılan otopsi hakkında hazırlanan rapora göre cesedin Deniz Arda'ya ait olduğu belirlendiği belirtildi. Arda'nın acı haberinin ailesine ulaştığı yönünde yapılan açıklamada bir doğa yürüyüşçüsünün 27 Şubat günü bölgede yürüyüş yaparken kayalıkların arasında cesede rastladığını ve polise ihbarda bulunduğu aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre ise Deniz Arda'nın kaybolmadan önce yakın arkadaşlarına bir mesaj gönderdiği ve Stockholm'un Nacka bölgesine giderek orada uzun bir koşu yapacağını söylediği öğrenildi.