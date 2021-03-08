İsveç'te kaybolan Türk asıllı Deniz Arda'dan kötü haber!

İsveç'te silahlı kuvvetlere katılarak komando eğitimi alan ve oradan Deniz Komando Okulu Komutanlığı'na atanarak subay olarak görev yapan Deniz Arda'nın 18 Kasım 2020 tarihinde kaybolduğu bildirilmişti. Başkent Stockholm'da kaybolan 31 yaşındaki subay için geniş çapta arama çalışmaları başlatılırken Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Arda'nın cansız bedenine rastlanıldığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre ise Deniz Arda'nın kaybolmadan önce yakın arkadaşlarına bir mesaj gönderdiği ve Stockholm'un Nacka bölgesine giderek orada uzun bir koşu yapacağını söylediği öğrenildi.
Son Güncelleme: 08.03.2021 20:20