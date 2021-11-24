İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

İsveç tarihinde görülmemiş olay! Seçimle gelen ilk kadın başbakan saatler sonra istifa etti

İsveç'te yapılan seçimler sonrası göreve getirilen ülkenin ilk kadın başbakanı Magdalena Andersson, parlamentoda güvenoyu aldıktan yaklaşık 8 saat sonra görevinden istifa etti.

24 Kasım 2021 Çarşamba 21:40
İsveç tarihinde görülmemiş olay! Seçimle gelen ilk kadın başbakan saatler sonra istifa etti
Takip Et:

İsveç tarihinin ilk kadın başbakanı olarak adını yazdıran Magdalena Andersson, göreve geldikten yaklaşık 8 saat sonra istifa ederek görevden ayrıldı. Daha önce Maliye Bakanı olarak görev yapan Andersson'un parlamentoda güvenoyu almasının hemen ardından istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü.

Şuan İsveç hükümetinin iktidarında olan Sosyal Demokrat Parti'nin yeni lideri olarak seçilen Magdalena Andersson, meclis güvenoyunu aldıktan sonra ülkenin ilk kadın başbakanı olarak adını tarihe yazdırdı. Daha sonra bütçesinin aşılması ve aynı zamanda çevreci müttefiklerinin de hükümetten ayrılma kararı sonrası görevi bırakma kararı alan Sosyal Demokratların lideri Andersson, istifasına ilişkin yaptığı açıklamasında meşruiyeti sorgulanmış bir hükümete liderlik etmek istemediğini söyledi.

 

 


Son Güncelleme: 24.11.2021 21:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İsveçIlk Kadın BaşbakanMagdalena AnderssonIstifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!

Popüler Haberler

Hannah Davis kimdir? Hannah Davis kaç yaşında?
Burak Önal kimdir? Hangi projelerde karşımıza çıktı?
Keloğlan Bicirik aslında kim? Aydın Babaoğlu Kimdir?
John Travolta kimdir? Rol aldığı filmler nelerdir? Ünlü oyuncunun travmatik hayatı
Oyuncu Isabella Vinet kimdir? Isabella Vinet nereli kaç yaşında?
Netflix'in iddialı dizisi Hit Run Hikayesi ve Oyuncuları
25 Kasım 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Kasım Perşembe at yarışı programı
TJK 24 Kasım 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Oyuncu Murat Onuk kimdir? Hobileri ve yer aldığı yapımlar nelerdir?
Keşke 30 Olsam filminin konusu nedir?
Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Rüyada eski sevgiliyle barışmanın anlamı nedir?
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
Uzaktan eğitimle uygun fiyatlı yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rüyada taşlı yüzük takmanın anlamı nedir? Rüyada taşlı yüzük takma nasıl yorumlanır?
KOSGEB kredisi alanlar kredi hakkında ne yorum yapıyor? Tavsiyeleri neler?
Rüyada sevdiğin erkeği görmek ne demek? Rüyada platonik aşkını görmek ne anlama gelir?
Maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar?
Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni ne kadar maaş alıyor?
Erkek berberi maaşı ne kadar? Erkek berberi ne iş yapar?
2021 akıllı robot süpürgeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.