İsveç tarihinde görülmemiş olay! Seçimle gelen ilk kadın başbakan saatler sonra istifa etti

İsveç tarihinin ilk kadın başbakanı olarak adını yazdıran Magdalena Andersson, göreve geldikten yaklaşık 8 saat sonra istifa ederek görevden ayrıldı. Daha önce Maliye Bakanı olarak görev yapan Andersson'un parlamentoda güvenoyu almasının hemen ardından istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü.

Şuan İsveç hükümetinin iktidarında olan Sosyal Demokrat Parti'nin yeni lideri olarak seçilen Magdalena Andersson, meclis güvenoyunu aldıktan sonra ülkenin ilk kadın başbakanı olarak adını tarihe yazdırdı. Daha sonra bütçesinin aşılması ve aynı zamanda çevreci müttefiklerinin de hükümetten ayrılma kararı sonrası görevi bırakma kararı alan Sosyal Demokratların lideri Andersson, istifasına ilişkin yaptığı açıklamasında meşruiyeti sorgulanmış bir hükümete liderlik etmek istemediğini söyledi.