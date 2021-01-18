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İsrailli hahamdan tepki çeken aşı iddası!

İsrail'de Ultra-Ortodoks Daniel Asor isimli hahamın koronavirüs ile açıklamaları şok ettirdi. Haham Asor aşı olan kişilerin eşcinsel olacaklarını ifade etti. İşte detaylar...

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:32
İsrailli hahamdan tepki çeken aşı iddası!
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İsrailli hahamdan tepki çeken aşı iddası!

İsrail'de Ultra-Ortodoks Daniel Asor isimli hahamın koronavirüs ile açıklamaları şok ettirdi. Haham Asor aşı olan kişilerin eşcinsel olacaklarını ifade etti.

İsrail'de haham Daniel Asor, kendisini takip edenlere "Koranavirüs aşısı olursanız eşcinsel olursunuz" ifadelerini belirtti. Bu ifade büyük bir tepki aldı. Haham Asor kendisini takip edenlere Koronavirüs aşısından kaçınmaları gerektiklerini belirtti.

Haham Asor'un sosyal medyada da fazla takipçisinin olmasıyla aşılanmanın niyetinin yeni bir dünya düzeni kurmak ve dünyayı yönetmek olduğundan aşının dünya çapında olan bu yönetim sisteminin parçası olduğunu belirtti.

Havruta'dan aşı cevab

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Haham Asor ortodoks hahamlarıyla zıtlaştı. Haham Asor iddaa ettiği aşı ve eşcinsellik açıklamasıyla aşı olmaya gönüllü ortodoksların ifadelerine kaşıtlık oluşturdu.

Diğer yandan LGBT grubu Havruta da Hama Asor'a karşı "Şu anda eli kulağındaki yeni üyelerimizi karşılamaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

2 milyon aşı vuruldu

Dünyada hızlı bir aşılama kampanyası yürüten İsrail, hedeflenen mart ayına kadar 9 milyon kişinin 5 milyonu kadar aşılama işleminin yapılmasını ve daha sonra da ekonomisini yeniden hayata sokmayı amaçlıyor. 2 milyon İsrailli ilk doz aşılarını oldu ve 225 bin İsrailli de ikinci doz aşılarını oldu.



Son Güncelleme: 18.01.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
HahamAşıLGBT
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