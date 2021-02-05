İsrailli hackerlar tarafından ırkçı Ku Klux Klan bağlantılı site hacklendi!

İsrailli bilgisayar korsanları tarafından ırkçı Ku Klux Klan örgütüyle bağlantılı olan grubun intenet sitesi ele geçirildi. İsrailli grup kendilerine “Hayali Almonim” adını vermiş. İsrailli hackerlar KKK örgütüyle bağlantılı “Ku Klux Klan Vatansever Tugay Şövalyeleri” olarak anılan grubun intenet sitesini hackledi.

İsrailli intenet korsanı grup, ele geçirdikleri sitede paylaşımlar yaptı. İsrailli hackerle, ele geçirdikleri sitenin üyelerinin bilgilerine de erişti. Grup üyelerine ait kimlik bilgilerini, adresleri ve fotoğrafları intenet üzerinden yayınladılar.

