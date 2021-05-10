İsrail'in hedefi yine masum siviller oldu: 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit düştü!

Filistin'e karşı İsrail güvenlik güçleri tarafından başlatılan insanlık dışı saldırılar devam ediyor. Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldıran İsrail o gün 205 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

"3'Ü ÇOCUK 9 SİVİL ŞEHİT OLDU"

Saldırıları bir türlü durmak bilmeyen İsrail polisi Aksa'da nöbet tutan vatandaşlara saldırmaya devam etti. Yaralı sayısının 331'e yükseldiği saldırılarda ağır yaralı vatandaşların da olduğu bildirilirken işgalci İsrail'in, bu sefer deŞeridi'nedüzenlediği duyuruldu.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısında 3'ü çocuk 9 Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiği bildirilirken çok sayıda yaralının olduğu aktarıldı. Yapılan hava saldırısında bir caddenin de hedef alındığı ve yoldan geçen motosikletin vurulduğu kaydedilirken saldırıda yaralananların hastanelere sevk edildikleri aktarıldı.