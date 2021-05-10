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İsrail'in hedefi yine masum siviller oldu: 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit düştü!

İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilimde tansiyonlar iyice yükseldi. İsrail tarafından Gazze şeridine düzenlenen bir hava saldırısında 3'ü çocuk 9 vatandaşlın şehit olduğu bildirilirken çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:34
İsrail'in hedefi yine masum siviller oldu: 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit düştü!
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Filistin'e karşı İsrail güvenlik güçleri tarafından başlatılan insanlık dışı saldırılar devam ediyor. Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldıran İsrail o gün 205 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Saldırıları bir türlü durmak bilmeyen İsrail polisi Aksa'da nöbet tutan vatandaşlara saldırmaya devam etti. Yaralı sayısının 331'e yükseldiği saldırılarda ağır yaralı vatandaşların da olduğu bildirilirken işgalci İsrail'in, bu sefer de Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

"3'Ü ÇOCUK 9 SİVİL ŞEHİT OLDU"

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısında 3'ü çocuk 9 Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiği bildirilirken çok sayıda yaralının olduğu aktarıldı. Yapılan hava saldırısında bir caddenin de hedef alındığı ve yoldan geçen motosikletin vurulduğu kaydedilirken saldırıda yaralananların hastanelere sevk edildikleri aktarıldı.


Son Güncelleme: 10.05.2021 20:34
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Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinGazzeHava Saldırısı9 şehit
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