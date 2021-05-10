İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

İsrail ve Filistin arasında başlayan çatışmalar dinmek bilmiyor ve giderek şiddetleniyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) yaptığı bir açıklamada; Gazze Şeridi’nden başlayıp Kudüs’e doğru 7 adet roket fırlatıldığı ve fırlatılan roketlerden 1 tanesinin de hava savunma sistemi tarafından imha edildiği paylaşıldı. Ayrıca IDF geri kalan roketlerin ise boş arazilere düştüğünü bildirdi.

Siren sesleri susmadı!

Atılan roketlerden dolayı Kutsal Şehir Kudüs’te siren sesleri yükseldi ve susmak bilmedi. O sıralarda dışarıda olan birçok kişinin de güvenli bölgelere doğru koştuğu gözlerden kaçmadı. Gittikçe yükselen siren sesleri ile İsrail meclisinde oturuma ara verildi ve milletvekillerinin de sığınaklara doğru tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Kudüs’e yapılan saldırıdan dolayı İsrail’in güneyinde yer alan Sderot kasabasında da yükselen siren sesleri olduğu haberi bildirildi. Sivil bir aracın Gazze sınırında atılan roketlerin hedefinde olduğu ve araç sürücüsünün de yapılan bu saldırıdan hafif bir şekilde yara alarak kurtulduğu aktarıldı. Gazze’ye karşı yapılan bu saldırının Hamas tarafından düzenlendiği iddiaları gündeme geldi.

Hava saldırısında bulundu

İsrail’in orta bölgesinde yer alan Beyt Şems kentine atılan roketlerden sonra İsrail ordusu da Gazze’ye hava saldırısında bulundu.

Gazze'ye karşı yapılan saldırıda ölüler ve yaralılar var

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridine karşı düzenlediği hain saldırıda 3 çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği Filistin Sağlık Bakanı tarafından bildirildi.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze’deki Hamas hedeflerine karşı düzenlenen hava saldırısında bir Hamas komutanının da öldürüldüğü aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından kınama geldi!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya karşı yapılan saldırıları hakkında bir açıklama yaptı. Konu ile alakalı Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması ise şu yönde olmuştur:

‘’ İsrail Güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif’in kudsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombaları ile ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sana erdirilmesini bekliyoruz.’’

‘’ İsrail yönetimine, ırkçı Yahudi gruplar ve güvenlik güçlerince Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirilen saldırıların durdurulması ve ırkçı grupların Harem-i Şerif’e girişlerine izin verilmemesi için gerekli tedbirleri alma çağrımızı yineliyoruz.’’

‘’ Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Ramazan ayı boyunca devam eden elim olaylar, 2018 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde, Filistinli sivillerin uluslararası koruma altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayları engellenebilmesinin tek yolu ise, İsrail’in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır.’’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Filistin adına yaptığı diplomasi trafiği

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ayrıca İran Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefonda Filistin ve Kudüs’te yaşanan son gelişmeler hakkında görüştüğü bildirildi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’ta açıklama yaptı

İsrail tarafından Gazze’ye gerçekleştirilen hain saldırı sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop da resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında ‘’ İşgalci İsrail tam anlamı ile bir devlet terörü uyguluyor. İsrail savaş uçaklarının Kuzey Gazze’ye karşı düzenlediği saldırıda 3 çocuk şehit oldu. Birleşmiş Milletler ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız’’ şeklinde ifadelerde bulundu.

Hamas tarafından İsrail’e ültimatom!

Hamasın yaptığı açıklamada İsrail’in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs Şeyh Cerrah Mahallesi’nden yerel saat ile 18.00’e kadar geri çekmemesi durumunda kendilerine karşı saldırıda bulunulacağı bildirisi ve Kudüs’teki yaşanan çatışmalardan dolayı gözaltına alınan Filistinli vatandaşların da yine saat 18.00’e kadar serbest bırakılması gerektiği çağrısında bulunmuştu.

Hamasın yapmış olduğu bu açıklamasının ardından İsrail ordusu da alarm durumuna geçti ve Gazze sınırlarında bulunan Aşkelon şehrinde ki bütün bomba sığınakları halka açıldı.