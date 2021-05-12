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İsrail'de uygulanan Demir Kubbe sistemi askerleri kanser ediyor

İsrail’de Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemlerinde görevli olan askerlerde kanser vakalarının artış gösterdiği belirlendi. İsrail Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları kabul etmedi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:56
İsrail'de uygulanan Demir Kubbe sistemi askerleri kanser ediyor
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İsrail’in Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemlerinde görev yapmakta olan askerlerde kanser vakalarında artış yaşandı. İsrail Savunma Bakanlığı bu iddiaları kabul etmedi.

İsrail tarafından geliştirilen hava savunma sistemleri arasında yer alan Demir Kubbe bataryalarında görev yaptıktan bir süre sonra kansere yakalanan askerler, hastalığa hava savunma sistemlerinin yol açtığını öne sürdü. Sistemlerin radarından yayılan radyasyonun, çeşitli hastalıklara yol açtığını söyledi ve İsrail Savunma Bakanlığı‘na karşı yasal süreç başlattılar.

HİSAR A+ füzesi hedefini başarılı bir şekilde vurdu.

Hedef değerlendirme ile hedef sınıflandırma yeteneğine sahip olan Otonom Hisar A+ füze sistemi, kendi başına test alanında ki hedef uçağını imha etmeyi başardı.

Demir Kubbe kemik kanserine yol açıyor

Ynet‘e konuşan İsrail ordusunda görev yapmış olan askerler arasında yer alan Ran Mazor, görev yaptığı süre boyunca devamlı olarak bacak ile sırt ağrısı şikayetlerinin olduğunu ve kendisine Demir Kubbe‘nin radar sisteminden kaynaklı olarak kemik kanseri teşhisi koyulduğunu belirtti.

Konu ile alakalı yeni bir çalışma da, füze savunma sisteminin bataryalarında çalışan askerlerdeki yüksek kanser oranlarına işaret ederek iddiaları destekledi. Nitekim radar sistemlerinde özellikle açma-kapama ve çalışma sırasında belli bir mesafede kalınması gerekiyor. Hava savunma radarları sürekli açık kalamaz. Ancak İsrail daima füze tehdidine açık olduğundan dolayıDemir Kubbe‘nin de devamlı açık kalması gerekiyor. Bu neticede radarların yaydığı frekanslar özellikle yakınında yer alan insanların sağlığı adına olumsuz etkilere yol açıyor.

2019 yılında yine benzer tartışmalar olmuştu. İsrailli gazeteci Adam Shafer, çoğunluğu Demir Kubbe sisteminde çalışmakta olan otuz askere kanser teşhisi konduğunu açıklamıştı. İsrail hükümeti ile ordudan herhangi bir açıklama yapılmazken İsrail Savunma Bakanlığı vakaların sıra dışı olmadığı konusundaki ısrarına devam etti.

Demir Kubbe, radar taraması ve angajmanı ile güdüm prensibi ile çalışan geleneksel hava savunma sistemlerinden birisi. Filistin yönetiminde ki Gazze ile Batı Şeria‘dan atılan güdümsüz ve kısa menzilli küçük çaplı ilkel roketlere karşı geliştirilmiştir. Uzun zaman ülke güvenliğine katkıda bulundu. Devamlı olarak geliştiriliyor. Buna karşın balistik füze vurma kabiliyeti bulunmuyor. Bu türdeki görevleri üst katmanda yer alan diğer sistemler karşılıyor. Ülke genelinde kaç tane bataryanın olduğu ise açıklanmıyor.

Iron Dome füzelerinin maliyetinin yüksek olması da fazlasıyla konuşulmakta. Her biri neredeyse 80 bin dolara mal edilmekte. Bu nedenle Demir Kubbenin satışı neredeyse hiçbir ülkeye yapılmadı. Yalnızca ABD geçtiğimiz sene sınırlı sayıda alım gerçekleştirdi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
İsrailDemirKubbe
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