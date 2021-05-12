İsrail'de şok! Belediye Başkanı şehrin hakimiyetinin kaybedildiğini açıkladı!

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar devam ederken İsrail’in Lod şehri belediye başkanı kontrolün kaybedildiğini açıkladı. Açıklamalarında Araplar ve Yahudilerin sokaklarda savaştığını belirten belediye başkanı hükümet ve ordudan yardım istedi.

Lod şehri işgalden kurtarıldı iddiaları

İsrail’in özellikle Lod şehrinde ortalığın karıştığı açıklanırken Lod şehri belediye başkanından resmi açıklama geldi. Açıklamalarında şehirde kontrolü kaybettiklerini belirten Belediye Başkanı otellerde kalan sivilleri kurtarmak için tüm polislerin görevlendirildiği ve tahliye işlemlerinin halen devam ettiğini belirtti.

Aynı zamanda Filistinli askerler tarafından yapılan açıklamalarda Lod şehrinin İşgalden kurtarıldığı ve İsrail güçlerinin tamamı ile şehirden ayrıldığı bilgileri veriliyor.

Netanyahu’dan OHAL ilan etmesi bekleniyor

Lod şehri belediye başkanı Yair Revivo şehirde ki kontrolü kaybettiklerini ve başta Lod olmak üzere başbakan Netanyahu’nun OHAL ilan ederek orduyu devreye sokması gerektiği açıklandı.