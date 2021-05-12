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İsrail'de şok! Belediye Başkanı şehrin hakimiyetinin kaybedildiğini açıkladı!

İsrail'de bulunan Lod şehri belediye başkanı tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Yapılan açıklamalarda şehrin kontrolü kaybedildi denilirken Başbakan Netanyahu'nun OHAL ilan ederek orduyu devreye sokması gerektiği açıklandı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 02:01
İsrail'de şok! Belediye Başkanı şehrin hakimiyetinin kaybedildiğini açıkladı!
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İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar devam ederken İsrail’in Lod şehri belediye başkanı kontrolün kaybedildiğini açıkladı. Açıklamalarında Araplar ve Yahudilerin sokaklarda savaştığını belirten belediye başkanı hükümet ve ordudan yardım istedi.

İsrail’in özellikle Lod şehrinde ortalığın karıştığı açıklanırken Lod şehri belediye başkanından resmi açıklama geldi. Açıklamalarında şehirde kontrolü kaybettiklerini belirten Belediye Başkanı otellerde kalan sivilleri kurtarmak için tüm polislerin görevlendirildiği ve tahliye işlemlerinin halen devam ettiğini belirtti.

Lod şehri işgalden kurtarıldı iddiaları

Aynı zamanda Filistinli askerler tarafından yapılan açıklamalarda Lod şehrinin İşgalden kurtarıldığı ve İsrail güçlerinin tamamı ile şehirden ayrıldığı bilgileri veriliyor.

Netanyahu’dan OHAL ilan etmesi bekleniyor

Lod şehri belediye başkanı Yair Revivo şehirde ki kontrolü kaybettiklerini ve başta Lod olmak üzere başbakan Netanyahu’nun OHAL ilan ederek orduyu devreye sokması gerektiği açıklandı.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 02:01
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İsrailFilistinLodBelediye BaşkanıAçıklamaKontrol KaybedildiOHALÇağrı
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