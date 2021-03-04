İsrail’de Kovid-19 hastalığı geçirenlerde aşı yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüsü 3 ay ya da daha uzun süre önce atlatan vatandaşlara yarından itibaren aşı yapılacağı bildirildi. Yapılacak olanaşısı koronavirüse yakalanmayanların aksine tek doz yapılacaktır. Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip olan İsrail'de, 4 milyon 745 bin 665 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 399 bin 367 kişiye de aşının ikinci dozu yapılmıştır. İsrail'de, 5 bin 760 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 779 bini aşmıştır.