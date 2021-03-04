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İsrail’de Kovid-19 hastalığı geçirenlerde aşı yapılacak

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs hastalığını atlatan vatandaşlara da Kovid-19 aşısının ilk dozu yapılacağı duyuruldu.

04 Mart 2021 Perşembe 13:18
İsrail’de Kovid-19 hastalığı geçirenlerde aşı yapılacak
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İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüsü 3 ay ya da daha uzun süre önce atlatan vatandaşlara yarından itibaren aşı yapılacağı bildirildi. Yapılacak olan Kovid-19 aşısı koronavirüse yakalanmayanların aksine tek doz yapılacaktır. Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip olan İsrail'de, 4 milyon 745 bin 665 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 399 bin 367 kişiye de aşının ikinci dozu yapılmıştır. İsrail'de, 5 bin 760 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 779 bini aşmıştır.



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:18
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Anahtar Kelimeler:
İsrailKovid-19Kovid-19 Aşısı
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