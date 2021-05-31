İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

İsrail'de hükümet krizi yaşanıyor

İsrail’de büyük bir hükümet krizi yaşanıyor. Aşırı sağcı lider Naftali Bennett, Binyamin Netahyahu’nun 12 yıllık hükümdarlığına son verebilir.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:37
İsrail'de hükümet krizi yaşanıyor
Takip Et:

Son dönemlerde İsrail’de büyük bir siyasi kriz yaşanıyor. Aşırı sağcı lider Naftali Bennet, Binyamin Netahyahu’nun 12 yıllık hükümdarlığına son verebilir. Çünkü Netanyahu’nun şimdiye kadar yapmış olduğu gereksiz faaliyetler tüm çevrelerce sorgulanmaya başlandı.

İsrail’de aktif olarak siyaset yapan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, son dönemlerde sık sık gündeme gelmeye başladı. Bu kapsamda Bennett, Netanyahu’ya karşı kurulacak olan bir birlik hükümetine sonuna kadar destek verebileceklerini açıkladı. Bundan dolayı mevcut Başbakan Binyamin Netahyahu’nun 12 yıllık iktidarı tarihe karışabilir. Binyamin Netahyahu, 30 sene boyunca aktif olarak siyasetin içerisinde yer alıyor. Şimdiye kadar hakkında birçok suçlama ortaya atıldı. Bu çalkantılı hayatı sürekli olarak gündeme geldi. Bundan dolayı artık istenmeyen adam ilan edildi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İsrailHükümet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
TJK 31 Mayıs 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Belçim Bilgin kimdir? Kaç yaşındadır? Belçim Bilgin'in hayatı
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Burak Khan kimdir, kaç yaşında, nereli?
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2021
Bugün TV 8 ekranlarında hangi diziler var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Dondurulan instagram kaç günde silinir? 2021 Dondurulan instagram ne zaman kapanır?
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 28 Mayıs 2021 Cuma 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
31 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Şeker hastası malulen emekli olabilir mi? 2021 Diyabet hastası malulen emekli nasıl olabilir?
Fakirlik maaşı başvuru şartları nelerdir? 2021 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem kimdir, nereli yaşı kaç?
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Düşük faizli bedelli askerlik kredisi veren bankalar 2021 bedelli askerlik kredisi ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.