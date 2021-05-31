İsrail'de hükümet krizi yaşanıyor

Son dönemlerde’de büyük bir siyasi kriz yaşanıyor. Aşırı sağcı lider Naftali Bennet, Binyamin Netahyahu’nun 12 yıllık hükümdarlığına son verebilir. Çünkü Netanyahu’nun şimdiye kadar yapmış olduğu gereksiz faaliyetler tüm çevrelerce sorgulanmaya başlandı.

İsrail’de aktif olarak siyaset yapan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, son dönemlerde sık sık gündeme gelmeye başladı. Bu kapsamda Bennett, Netanyahu’ya karşı kurulacak olan bir birlik hükümetine sonuna kadar destek verebileceklerini açıkladı. Bundan dolayı mevcut Başbakan Binyamin Netahyahu’nun 12 yıllık iktidarı tarihe karışabilir. Binyamin Netahyahu, 30 sene boyunca aktif olarak siyasetin içerisinde yer alıyor. Şimdiye kadar hakkında birçok suçlama ortaya atıldı. Bu çalkantılı hayatı sürekli olarak gündeme geldi. Bundan dolayı artık istenmeyen adam ilan edildi.