İsrail'de hükümet krizi yaşanıyor

İsrail’de aktif olarak siyaset yapan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, son dönemlerde sık sık gündeme gelmeye başladı. Bu kapsamda Bennett, Netanyahu’ya karşı kurulacak olan bir birlik hükümetine sonuna kadar destek verebileceklerini açıkladı. Bundan dolayı mevcut Başbakan Binyamin Netahyahu’nun 12 yıllık iktidarı tarihe karışabilir. Binyamin Netahyahu, 30 sene boyunca aktif olarak siyasetin içerisinde yer alıyor. Şimdiye kadar hakkında birçok suçlama ortaya atıldı. Bu çalkantılı hayatı sürekli olarak gündeme geldi. Bundan dolayı artık istenmeyen adam ilan edildi.
Son Güncelleme: 31.05.2021 13:37