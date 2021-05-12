İsrail, yine sivilleri hedef alarak Gazze'yi bombalamaya devam ediyor!

İşgal altında olan Doğu Kudüs'te gerilim ve tansiyon gün geçtikçe artarken bölgeden korkunç boyutta haberler gelmeye devam ediyor. Bir önceki gün çoğu çocuk olmak üzere 24 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırılar sonrasında dün bölgede yine terör estiren İsrail, 11 kişinin şehit düşmesine neden oldu.

Akşam saatlerinde İsrail uçakları tarafından yine saldırıya uğrayan Gazze Şeridi'nde merkeze yakın bir bölgede 13 katlı El-Şuruk Kulesi'nin tamamen çöktüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından yapılan bir açıklamada ise Gazze'ye tüm güçleri ile saldırmaya devam edeceklerini duyurdu. Saldırıda ölü yada yaralı durumuyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmazken İsrail basını yayınladığı bir haberde binayı vurmadan önce bina sakinlerinin bulundukları yerden çıkmaları konusunda uyarıldığı ve saldırıdan önce de patlayıcı özelliği taşımayan füzelerin fırlatıldığı ileri sürüldü.