İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi

Radar sistemi de vuruldu

ordusunun savaş uçakları’nin güneyinde bulunan Al-Suwayda bölgesine hava saldırısı düzenledi. Edinilen bilgilere göre İranlı milisler ve Hizbullah’a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 11 kişinde yaralandığı belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde bulunan bir askeri üssü de İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğunu ve radar sistemini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı