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İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 11 kişi yaralanırken 3 kişide öldü.

07 Ocak 2021 Perşembe 17:57
İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi
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İsrail ordusunun savaş uçakları Suriye’nin güneyinde bulunan Al-Suwayda bölgesine hava saldırısı düzenledi. Edinilen bilgilere göre İranlı milisler ve Hizbullah’a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 11 kişinde yaralandığı belirtildi.

Radar sistemi de vuruldu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde bulunan bir askeri üssü de İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğunu ve radar sistemini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı



Son Güncelleme: 07.01.2021 17:57
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İsrailSuriyeşam
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