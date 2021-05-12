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İsrail Savunma Bakanı olağanüstü hal uygulamasının iki hafta daha uzatılmasını istedi

Filistin-İsrail arasındaki gerginlik sürüyor. İsrail Savunma Bakanı olağanüstü hal uygulamasının iki hafta daha uzatılmasını istiyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:27
İsrail Savunma Bakanı olağanüstü hal uygulamasının iki hafta daha uzatılmasını istedi
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Terör devleti İsrail, her ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da Filistin’i ve Filistinli Müslümanları rahat bırakmıyor. Son dönemlerde Filistin topraklarına yönelik saldırılarını şiddetli bir şekilde artıran İsrail polisi, tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Son olarak kutsal mabet Mescid-i Aksa’ya yapılan kuralsız ve hukuk tanımazca saldırılardan sonra Filistin direniş grupları İsrail’e bomba yağdırmaya başladı. Bu kapsamda İsrail’de birçok şehirde olan üstü hal uygulaması başlatıldı.

Bundan dolayı İsrail Savunma Bakanı, olağanüstü hal ilan edilen şehirlerde, olağan üstü hal uygulamasının iki hafta daha uzatılmasını istedi. İsrail, 1948 yılında işgal ettiği Filistin topraklarını hukuksuz bir şekilde işgal etmeye devam ediyor. Bu kapsamda sürekli olarak Filistin halkıyla karşı karşıya geliyor. Son yapılan saldırılar bardağı taşıran son damla oldu.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:27
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Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistin
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