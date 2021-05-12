İsrail Savunma Bakanı olağanüstü hal uygulamasının iki hafta daha uzatılmasını istedi

Terör devleti, her ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da’i ve Filistinli Müslümanları rahat bırakmıyor. Son dönemlerde Filistin topraklarına yönelik saldırılarını şiddetli bir şekilde artıran İsrail polisi, tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Son olarak kutsal mabet Mescid-i Aksa’ya yapılan kuralsız ve hukuk tanımazca saldırılardan sonra Filistin direniş grupları İsrail’e bomba yağdırmaya başladı. Bu kapsamda İsrail’de birçok şehirde olan üstü hal uygulaması başlatıldı.

Bundan dolayı İsrail Savunma Bakanı, olağanüstü hal ilan edilen şehirlerde, olağan üstü hal uygulamasının iki hafta daha uzatılmasını istedi. İsrail, 1948 yılında işgal ettiği Filistin topraklarını hukuksuz bir şekilde işgal etmeye devam ediyor. Bu kapsamda sürekli olarak Filistin halkıyla karşı karşıya geliyor. Son yapılan saldırılar bardağı taşıran son damla oldu.