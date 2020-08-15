İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi

İsrail ordusu yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, Gazze ve Hamas’a ait bir tünelle hava savunma sistemine bağlı noktanın vurulduğu bilgisini paylaştı.

Düzenlenen saldırının helyum gazıyla şişirilen yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak yapıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde de Gazze’deki noktaların vurulduğunu dile getirmişti.

İsrail’in ablukasına karşılık Filistinli gençlerin Gazze Şeridi üzerinden gönderdiği belirtilmiş olan yanan balonlar, İsrail’deki yerleşim yerlerindeki 60 noktada yangına sebebiyet vermişti.

Yanan uçurtmalar ve balonlara çözümler bulamayan İsrail ordusu, uçurtma ve balonların hazırlandığı iddia edilirken sınır bölgelerinde sık sık hava saldırıları düzenlemektedir.