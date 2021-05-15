İsrail savaş uçakları Gazze'de medya binasını vurdu

Yaklaşık bir haftadır Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez de Gazze’deki haber ajanslarından Associated Press (AP) ve Al Jazeera'nın ofislerinin olduğu bir binayı vurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Cela isimli 13 katlı bina İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

AP ve Al Jazeera ofislerinden ayrı olarak da muayenehaneler ve avukatlık bürolarında yer aldığı binada 60daire vardı. Daha önce Gazze'deki pek çok bölgeye intenet hizmetide veren kulelerin olduğu bina vurulacağı İsrail tarafından açıklanmıştı. İsrail ordusu tarafından binadaki insanlara bir saat süre vererek binayı boşaltmaları söylendiği öğrenildi.