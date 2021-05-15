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İsrail savaş uçakları Gazze'de medya binasını vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze'de yer alan birçok uluslararası haber ajanslarının ofislerinin olduğu medya binasını vurdu. 13 katlı bina saniyeler içinde yıkıldı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:06
İsrail savaş uçakları Gazze'de medya binasını vurdu
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Yaklaşık bir haftadır Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez de Gazze’deki  haber ajanslarından Associated Press (AP) ve Al Jazeera'nın ofislerinin olduğu bir binayı vurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Cela isimli 13 katlı bina İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

AP ve Al Jazeera ofislerinden ayrı olarak da muayenehaneler ve avukatlık bürolarında yer aldığı binada 60daire vardı. Daha önce Gazze'deki pek çok bölgeye intenet hizmetide veren kulelerin olduğu bina vurulacağı İsrail tarafından açıklanmıştı. İsrail ordusu tarafından binadaki insanlara bir saat süre vererek binayı boşaltmaları söylendiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 15.05.2021 17:06
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Anahtar Kelimeler:
İsrailGazzeAl JazeeraAssociated Press
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