İsrail Kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı! Bu gece başlıyor..

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıya son vermek için ateşkes anlaşmasına gideceği bildirildi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin gerçekleştirdiği toplantıda Gazze'de ateşkes yapılmasına dair alınan kararı onayladığı öğrenildi.

Alınan karar İsrail basını tarafından duyurulurken ateşkes kararının bu gece saat 02.00'de başlayacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde başlatılan saldırılar sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı terör saldırısında 65'i çocuk ve 39'u da kadın olmak üzere toplam 232 kişinin hayatını kaybettiği 1900'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.