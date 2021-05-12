İsrail Havalimanları Kurumları'ndan açıklama! Ben Gurion Havalimanının Gazze Şeridi roket saldırıları sonrasında normal uçuşlara başlayacağını duyurdu!

İsrail’in havalimanları kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamalarında Ben Gurion Havalimanının orduya verildiği Gazze Şeridi bombalamaları sonrasında normal uçuşlara başlayacağını açıkladı.

İsrail Havalimanı Kurumu tarafından yapılan açıklamalar sonrasında ülkede bulunan havalimanlarının orduya tahsis edildiği ve başta Gazze Şeridi bombardımanları olmak üzere savaş uçaklarının ülkede ki havalimanlarından kalkabileceği açıklandı. Ülkede sadece uluslararası uçuşlar için kullanılan Ben Gurion havalimanının Gazze Şeridi bombardımanı için orduya verildiği roket saldırılarından 1 saat sonrasında normale döneceği açıklandı.