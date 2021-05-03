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İsrail Filistinli kadını şehit etti

İsrail askeri tarafından yaralanan Filistinli yaşlı kadın şehit edildi. İsrail Filistinli insanları kadın çocuk demeden öldürüyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:48
İsrail Filistinli kadını şehit etti
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Dünyanın başına gelmiş en büyük bela olarak kabul edilen İsrail, Filistin’i işgalini kademeli olarak sürdürüyor. İşgal sürecinde kadın çocuk demeden herkesi öldürmeyi göze alıyor. Son olarak İsrail askeri tarafından kurşun sıkılarak yaralanan Filistin yaşlı bir kadın şehit oldu. Bu durum dünya kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

İsrail, Filistin’de her geçen gün yaptığı zulümlere bir yenisini daha ekledi. O hukuksuz bir şekilde Filistin topraklarını işgal eden, insanları evlerinden ve topraklarından eden, sokaklarda bile yürümesine fırsat vermeyen, Mescid-i Aksa’da ibadet etmesine izin vermeyen İsrail güçleri, son olarak yaşlı bir kadın şehit etti. Bundan dolayı büyük bir tepki gösterildi. İsrail polisi sık sık bu tür davranışlarda bulunmaktadır. Maalesef dünya genelinde İsrail’i denetleyen hiçbir ülke veya kuruluş yoktur. Bu durum onların elini güçlendirmektedir.




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:48
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Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistin
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