İsrail Filistinli kadını şehit etti

Dünyanın başına gelmiş en büyük bela olarak kabul edilen’i işgalini kademeli olarak sürdürüyor. İşgal sürecinde kadın çocuk demeden herkesi öldürmeyi göze alıyor. Son olarak İsrail askeri tarafından kurşun sıkılarak yaralanan Filistin yaşlı bir kadın şehit oldu. Bu durum dünya kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

İsrail, Filistin’de her geçen gün yaptığı zulümlere bir yenisini daha ekledi. O hukuksuz bir şekilde Filistin topraklarını işgal eden, insanları evlerinden ve topraklarından eden, sokaklarda bile yürümesine fırsat vermeyen, Mescid-i Aksa’da ibadet etmesine izin vermeyen İsrail güçleri, son olarak yaşlı bir kadın şehit etti. Bundan dolayı büyük bir tepki gösterildi. İsrail polisi sık sık bu tür davranışlarda bulunmaktadır. Maalesef dünya genelinde İsrail’i denetleyen hiçbir ülke veya kuruluş yoktur. Bu durum onların elini güçlendirmektedir.