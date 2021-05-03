İsrail Filistinli kadını şehit etti

İsrail, Filistin’de her geçen gün yaptığı zulümlere bir yenisini daha ekledi. O hukuksuz bir şekilde Filistin topraklarını işgal eden, insanları evlerinden ve topraklarından eden, sokaklarda bile yürümesine fırsat vermeyen, Mescid-i Aksa’da ibadet etmesine izin vermeyen İsrail güçleri, son olarak yaşlı bir kadın şehit etti. Bundan dolayı büyük bir tepki gösterildi. İsrail polisi sık sık bu tür davranışlarda bulunmaktadır. Maalesef dünya genelinde İsrail’i denetleyen hiçbir ülke veya kuruluş yoktur. Bu durum onların elini güçlendirmektedir.
Son Güncelleme: 03.05.2021 16:48