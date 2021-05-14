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İsrail, Filistin sınırını geçmek isteyen Lübnanlı gruba ateş açtı!

İsrail’in, Filistin’e karşı yaptığı saldırıları kınayan bir grup Lübnanlı, İsrail sınırını geçmek istedi. İsrail, Filistin sınırını geçmek isteyen Lübnanlı gruba ateş açtı.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:45
İsrail, Filistin sınırını geçmek isteyen Lübnanlı gruba ateş açtı!
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İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı saldırıları kınayan bir grup Lübnanlı, İsrail sınırını geçmek istedi. İsrail ordusu ise Lübnanlı protestoculara karşı ateş açtı ve bir protestocu yaralandı.

İsrail, Filistin halkına karşı yaptığı saldırılarının şiddetini arttırarak devam ettirirken, İsrail'in cani saldırılarına Müslüman ülkelerin halklarının tepkisi büyüyor. Ürdün halkı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardan dolayı Filistin sınırına akın ederken, Lübnan'da da protestocular İsrail sınırında toplandı. Lübnanlı protestocular, Filistin bayrakları açıp, İsrail sınırını geçmek istedi.

 Sınırda bulunan İsrail ordusu ise protestoculara Lübnan'ın iç bölgelerine dönmeleri konusunda uyardı. Protestocular yapılan uyarıyı duymazdan gelip, Filistin'e yönelik destek gösterilerini sınırda sürdürdü. İsrail ordusu, protestocuların dağılması için ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir kişi yaralandı. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde yaşamını sürdüren İsrailli vatandaşlardan evlerinde kalmalarını ve dikkatli olmalarını istedi.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:45
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