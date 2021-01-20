İspanya’nın Başkenti Madrid’de Şiddetli Patlama!

İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezinde patlama yaşandı. Patlama bir apartman binasında meydana geldi.

İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezinde bulunan bir apartman binasının üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı yere çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Patlamada can kaybı veya yaralanma olması konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda patlamanın yaşandığı binada ağır hasar olduğu ve binanın sokağının ise savaş alanından farkı olmadığı görüldü.