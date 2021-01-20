İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama!

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki bir binada patlama meydana geldi! Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlamanın sebebinin ne olduğu olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri tarafından araştırılıyor. Patlamada herhangi bir can kaybı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:58
İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama!
Takip Et:

İspanya’nın Başkenti Madrid’de Şiddetli Patlama!

İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezinde patlama yaşandı. Patlama bir apartman binasında meydana geldi.

İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezinde bulunan bir apartman binasının üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı yere çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Patlamada can kaybı veya yaralanma olması konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda patlamanın yaşandığı binada ağır hasar olduğu ve binanın sokağının ise savaş alanından farkı olmadığı görüldü.

 



Son Güncelleme: 20.01.2021 17:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Madridde PatlamaİspanyaMadridPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pfizer - BioNTech'in aşısı, mutasyonlu koronavirüse karşı etkili olduğu açıklandı
Pfizer - BioNTech'in aşısı, mutasyonlu koronavirüse karşı etkili olduğu açıklandı
Beyaz Saray'a veda: Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı!
Beyaz Saray'a veda: Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı!
Uzun süredir kendisinden haber alınamayan iş adamı Jack Ma, video yayınladı
Uzun süredir kendisinden haber alınamayan iş adamı Jack Ma, video yayınladı
Dünyanın gözü ABD'de gerçekleşecek devir teslim törenine çevrildi
Dünyanın gözü ABD'de gerçekleşecek devir teslim törenine çevrildi
İngiltere'de koronavirüsten rekor ölüm!
İngiltere'de koronavirüsten rekor ölüm!
Biden göreve başlamadan önce Anma Töreni düzenledi!
Biden göreve başlamadan önce Anma Töreni düzenledi!

Popüler Haberler

Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
Kredi sicil affı için nasıl ve nereye başvurulur? 2021 Kredi sicil affı son durum
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
Engelli raporu başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 sağlık bakanlığı engelli raporu sorgulama
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Hangi aile hekimine bağlıyım sorgulama işlemleri
Netflix Atiye 2. yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih için bekleyiş sürüyor
Kırtasiye Yardımı nedir? 2020 2021 eğitim yılı kırtasiye yardımı ne kadar oldu?
Çekme belgeli araç trafiğe çıkarmak için plaka ve muayene ücretleri nedir? Çekme belgeli araç trafiğe nasıl çıkarılır?
Acil para ihtiyacı olan kişiler 6 Ay ertelemeli 50000 TL kredi kampanyası için başvurular devam ediyor
Karantinaya alındım kontrol edilir miyim? Arabamla geldim karantinaya alındım polisler kontrole gelirler mi? Karantinada evden çıkarsam cezası ne kadar?
Muş askere kaç gönderiyor? 2021 Muş merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Banka kredi başvurularında nelere dikkat edilmeli? 2021
Hatay askere kaç gönderiyor? 2021 Hatay merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 20 Ocak 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.