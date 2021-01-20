İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama meydana geldi!

Son dakika! İspanya’nın başkenti Madrid’in La Latina bölgesinde bugün saat 15.00 civarında patlama yaşandı. Patlamanın 7 katlı bir binanın son 4 katında meydana geldiği ifade edildi.
En az 2 ölü var
El Pais tarafından yapılan haberde, Madrid’in merkezinde yer alan Virgen de la Paloma cemaatinin yer aldığı bir binada meydana gelen patlamanın hangi sebeple meydana geldiğinin bilinmediği ifade edildi. Patlamanın “Residencial Los Nogales La Paloma” isimli huzurevinin yanında gerçekleştiği, ancak huzurevinden yapılan açıklamada hiçbir huzurevi sakininin patlama nedeniyle yaralanmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 20.01.2021 18:54