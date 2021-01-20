İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama meydana geldi!

Son dakika! İspanya’nın başkenti Madrid’in La Latina bölgesinde bugün saat 15.00 civarında patlama yaşandı. Patlamanın 7 katlı bir binanın son 4 katında meydana geldiği ifade edildi.

En az 2 ölü var

Elde edilen bilgilere göre Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almedia tarafından yapılan açıklamada en az 2 kişinin öldüğü ve aktarıldı. Madrid itfaiyesi ve Madrid Ulusal Polis Merkezi ise patlama sonucunda birçok yaralı olduğunu açıkladı.

El Pais tarafından yapılan haberde, Madrid’in merkezinde yer alan Virgen de la Paloma cemaatinin yer aldığı bir binada meydana gelen patlamanın hangi sebeple meydana geldiğinin bilinmediği ifade edildi. Patlamanın “Residencial Los Nogales La Paloma” isimli huzurevinin yanında gerçekleştiği, ancak huzurevinden yapılan açıklamada hiçbir huzurevi sakininin patlama nedeniyle yaralanmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.