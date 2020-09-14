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İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete karşı ayağa kalktı! 20 bin kişi protesto düzenledi

İspanya'da Pedro Sanchez İstifa Platformu önderliğinde bir araya gelen aşırı sağ gruplar hükümete karşı ayağa kalktı. 20 bin kişi hükümetin ekonomik krize karşı attığı adımlar ve manipülasyon iddialarıyla protesto düzenledi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:27
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete karşı ayağa kalktı! 20 bin kişi protesto düzenledi
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İspanya’da ‘’Pedro Sanchez İstifa Platformu’’ adlı grup önderliğinde gerçekleşen gösterilere 20 bini aşkın kişi katılarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Salgının Avrupa’da en fazla etkisini gösterdiği ülkelerden olan İspanya’da sol koalisyon hükümetin salgın karşısında aldığı tedbirleri eleştiren göstericiler hükümetin ekonomik kriz karşısında attığı adımları ve manipülasyon yaptığı iddialarını da protesto etti.


Kalabalık olmasına karşın sosyal mesafe kurallarına riayet göstermeyen eylemcilerin maske takmadıkları da görüldü. Yoğun güvenlik tedbiri alan güvenlik güçleri de herhangi bir uyarıda bulunmadı.

İspanya’nın coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Madrid’de başlayan bu eylem, sol koalisyon hükümet karşıtı ilk büyük eylem olarak göze çarpıyor. Cuma günü açıklanan son verilerde coronavirüse yakalanan toplam vaka sayısı 566.326 olurken, ölü sayısı 29.474’ye yükseldi.



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:27
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Anahtar Kelimeler:
İspanyaProtesto
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