İspanya, ötenazi yasa tasarısına onay verdi!

İspanya'da tedavisi olmayan veya acı çekme durumunda olan hastaların sağlık personelleri eşliğinde yaşamlarında son vermeleri ile ilgili kararın önü açıldı. İktidarda bulunan İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) önerdiği ötenazi tasarısı meclisten geçti.

İktidar Partisi tarafından hazırlanarak Meclis'e sunduğuiçin 202 milletvekili olumlu oy kullandı. 141 milletvekilinin karşı çıktığı yasa tasarısında 2 milletvekilinin çekimser oy kullandığı bildirildi.

Dünya genelinde ötenazinin yasal olmasını sağlayan ülkeler arasında dünyada yedinci sırada olan İspanya, Avrupa'da dördüncü ülke olarak kayıtlara geçti. İspanya'da önümüzdeki 3 ay içerisinde yürürlüğe girecek ötenazi yasasının belirlenen şartları taşıyan ve iyileşme şansları olmayan vatandaşların hayatlarını sonlandırma istekleri için doktordan yardım talep etmeleri gerekiyor. Ayrıca yasadan yararlanmak için de 18 yaşından büyük olmaları şartı bulunuyor.