İspanya 'dan pandeminin sona ermesine yönelik açıklama!

Dünya çapında etkisini gösteren korona virüsü salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında İspanya bulunuyordu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin aşılama programı ile hızla ilerlediğini ve pandeminin sonuna geldiklerini paylaştı.

Sosyal medya üzerinden açıklamala yapan Sanchez, “Yaz bitmeden nüfusun yüzde 70’ini aşılamayı hedefliyoruz” dedi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, 3 milyon 452 bin 119 kişinin aşının her iki dozunu da aldıklarını ve pandemiden bu yana corona virüsüne yakalanan hasta sayısının toplamda 3 milyon 435 bin 840 olduğunu paylaştı. Diğer yandan İspanya'da bu zamana kadar 13 milyon 41 bin 32 kişinin aşılandığı açıklandı.