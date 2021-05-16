İskoçya’dan İsrail’e karşı protesto!

’nınkentinde binlerce kişi bir araya gelerek İsrail’e karşıdüzenledi.’nda toplanan protestocular, İsrail’in boykot edilmesi gerektiğini ve yaptıkları zulümlerin sona ermesi gerektiğini savundular.’e özgürlük sloganları taşıyan protestocular, İsrail’in saldırılarını kınadıklarını dile getirdiler. İsrail’in 10 Mayıs’tan veri düzenlemiş olduğu saldırılar sonucu toplam 181 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu Filistinlilerin 52’sinin ise çocuklardan oluştuğu dile getirildi.

İsrail’in yaptığı saldırılara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan protestocular tüm dünyaya seslendi. Aynı zamanda İsrail’in saldırıları sırasında yapılan haberlerde yancılık yaptığı düşünülen BBC kanalının binasına doğru yürüyüşe geçildi.

