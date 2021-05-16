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İskoçya’dan İsrail’e karşı protesto!

İskoçya’nın Glasgow kenti içerisinde İsrail’e karşı birçok protesto düzenlendi. İsrail’in saldırıları kınandı.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
İskoçya’dan İsrail’e karşı protesto!
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İskoçya’nın Glasgow kentinde binlerce kişi bir araya gelerek İsrail’e karşı protesto düzenledi. George Meydanı’nda toplanan protestocular, İsrail’in boykot edilmesi gerektiğini ve yaptıkları zulümlerin sona ermesi gerektiğini savundular. Filistin’e özgürlük sloganları taşıyan protestocular, İsrail’in saldırılarını kınadıklarını dile getirdiler. İsrail’in 10 Mayıs’tan veri düzenlemiş olduğu saldırılar sonucu toplam 181 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu Filistinlilerin 52’sinin ise çocuklardan oluştuğu dile getirildi. 

İsrail’in yaptığı saldırılara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan protestocular tüm dünyaya seslendi. Aynı zamanda İsrail’in saldırıları sırasında yapılan haberlerde yancılık yaptığı düşünülen BBC kanalının binasına doğru yürüyüşe geçildi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
İskoçyaGlasgowFilistinGeorge MeydanıBBCProtesto
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