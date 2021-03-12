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İskoçya'da aşı randevularına gitmeyen kadının evine giden sağlık ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı!

İskoçya'da corona virüsü aşısı randevusuna giymeyen 80 yaşındaki bir kadının evine varan sağlık ekipleri tüyler ürperten bir hadiseyi gün yüzüne çıkardı.

12 Mart 2021 Cuma 14:45
İskoçya'da aşı randevularına gitmeyen kadının evine giden sağlık ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı!
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Corona virüsü aşılama kampanyaları dünya genelinde devam ederken, İskoçya’da kan donduran bir olayı da gün yüzüne serdi.

İskoçya’nın Aberdeen kentinin Cove bölgesinde ikamet eden 80 yaşındaki Christina Malley, aşı randevusuna gelmeyince sağlık ekipleri yaşlı kadının evine gitmeye karar verdi.

Malley’e evde de haber alamayan sağlık ekipleri durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri evde yapmış oldukları arama sırasında bir kadına ait ceset kalıntılarını tespit etti. İncelemelerin ardından cesedin Malley’e ait ve yaklaşık 12 sene evvel yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölümünü kabullenememiş

Alınan bilgilere göre, Malley doğal yollar ile yaşamını yitirdi ancak eşi Daniel Malley durumu yetkililere haber etmedi. İskoç Milletvekili Liam Kerr, Malley’nin vermiş olduğu ifadeyi basın ile paylaştı:

“Polislere verdiği ifadede çok yalnız olduğunu ve karısının ölümünü kabul edemediğini söylemiş. Bu yüzden ondan ayrılamamış. Kadının bedenini evde tutmuş ve nerede olduğunu soranlara da yurt dışında olduğunu söylüyormuş. Çoğu komşusu kadının varlığından bile haberdar değilmiş.”

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
AşıİskoçyaAberdeenCorona Virüsü
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