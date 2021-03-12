İskoçya'da aşı randevularına gitmeyen kadının evine giden sağlık ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı!

Corona virüsü aşılama kampanyaları dünya genelinde devam ederken, İskoçya’da kan donduran bir olayı da gün yüzüne serdi.
İskoçya’nın Aberdeen kentinin Cove bölgesinde ikamet eden 80 yaşındaki Christina Malley, aşı randevusuna gelmeyince sağlık ekipleri yaşlı kadının evine gitmeye karar verdi.
Ölümünü kabullenememiş
Alınan bilgilere göre, Malley doğal yollar ile yaşamını yitirdi ancak eşi Daniel Malley durumu yetkililere haber etmedi. İskoç Milletvekili Liam Kerr, Malley’nin vermiş olduğu ifadeyi basın ile paylaştı:
“Polislere verdiği ifadede çok yalnız olduğunu ve karısının ölümünü kabul edemediğini söylemiş. Bu yüzden ondan ayrılamamış. Kadının bedenini evde tutmuş ve nerede olduğunu soranlara da yurt dışında olduğunu söylüyormuş. Çoğu komşusu kadının varlığından bile haberdar değilmiş.”