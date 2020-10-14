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İşini iyi yaptığını kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti

Çin'de yaşanan ilginç olayda bir temizlik firmasında görevli kadın çalışan, yaptığı işin ne kadar iyi olduğunu kanıtlamak için temizlediği tuvaletten aldığı suyu gözünü kırpmadan içti.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:54
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti
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Korona virüs salgın hastalığının ilk görüldüğü ülke olan ve çin'de mide bulandıran bir olay yaşandı.

Ülkenin Şantung kısmında yerel bir temizlik firmasında temizlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, yaptığı temizlik işinin ne kadar iyi olduğunu çevresindekilere kanıtlamak için kendi temizlediği tuvaletten aldığı bir suyu içti.


Temizlik görevlisinin bu davranışını gören çevredeki diğer vatandaşlar ise kadına alkış tuttu. Bu iğrenç görüntü sosyal medyada bir çok kişi tarafından tepki ile karşılandı. Sosyal medyada ki bazı kişiler ise kadının bu davranışını üstlerinin baskısıyla yaptığını iddia etti.

Kadının bu hareketine ise temizlik firması 'işini sevdiğini gösteriyor' diye açıklama yaptı.Ayrıca firma yetkilileri görevli işçi kadının 2 senedir bu işi kendi isteğiyle yaptığını açıkladı. Bir başka yetkili ise 'bu kadın bizim öneğimiz' ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 14.10.2020 00:54
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ÇinTemizlediği Tuvaletten Aldığı Suyu Içti
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