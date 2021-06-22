İşgücü krizi yaşayan Finlandiya, olağanüstü sayıda yabancı çalışana ihtiyacı olduğunu açıkladı

BM’ye göre, yaşlı nüfus bakımından Japonya’dan sonra 2. Sırada bulunan Finlandiya’nın, 2030’a kadar yaşlı oranının %39.2’den 47.5’e yükselmesi bekleniyor.

Ülkenin ihtiyacı olan işgücü listesinin başında sağlık çalışanı, metal işçiler, bilişim ve denizcilik uzmanları bulunuyor.

Talented Solutions ajansının işe alım görevlisi Saku Tihverainen, “Ülkemizin olağanüstü insana ihtiyaç duyduğu artık yaygın bir şekilde kabul edilmekte” açıklamasını yaptı.

Hükümet 5,5 milyonluk ulusun, kamu hizmetlerinin sürdürülmesi ve yaklaşmakta olan emekli maaşındaki açıkların kapatılması adına göç seviyesinin yıllık 2 katına çıkarılması gerektiğiyle ilgili uyarı yaptı. Bu da senede 20.000 – 30.000 aralığında göçmen işgücü ihtiyacı olduğu anlamını taşıyor.