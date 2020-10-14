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İş seyahatine gidiyorum diyen adam, sevgilisiyle nikah töreninde eşine yakalandı

Afrika ülkesi olan Zambiya'da, evli ve bir çocuk babası olan Abraham isimli adam, iş seyahatine çıktığını söyleyerek evden ayrıldı. Adamın sevgilisiyle nikahlanacağını öğrenen eşi, soluğu törenin gerçekleşeceği kilisede aldı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:56
İş seyahatine gidiyorum diyen adam, sevgilisiyle nikah töreninde eşine yakalandı
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Zambiya’da meydana gelen olayda Abraham Muyunda isimli adam, sabah evden çıkarken iş seyahatine gideceğini söyledi. Kocasının başka bir kadınla yasak aşk yaşadığını öğrenen kadın, kocasının yalan söylediğini anlayarak kocasının düğününü bastı.

‘’O adam benim kocam!’’


Abraham’ın eşinin kulağına sevgilisi ile evleneceği dedikodularının gelmesi üzerine, eşi soluğu nikahın yapılacağı kilisede aldı. Kocası ve kocasının sevgilisini nikah anında yakalayan eşi, ‘’Nikahı durdurun, o adam benim kocam’’ diyerek bağırdı.

‘’Kocam ile iyi geçiniyorduk’’

Karısını karşısında gören Abraham büyük bir şok yaşadı. Abraham’ın eşi önce büyük hakaretlerde bulundu sonrasında da nikahı kıyan papazın yanına giderek ‘’Bu adam benim kocam, biz boşanmadık’’ dedi. Kocasının başkasıyla nikahlandığını gören kadın, kocasıyla iyi geçindiklerini hatta son zamanlarda hiç tartışmadıklarını söyledi.

Devlet memuru olan Abraham hakkında iki eşlilik suçundan soruşturma açıldı.



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:56
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Anahtar Kelimeler:
ZambiyaNikahYasak
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