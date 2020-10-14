İş seyahatine gidiyorum diyen adam, sevgilisiyle nikah töreninde eşine yakalandı

Zambiya’da meydana gelen olayda Abraham Muyunda isimli adam, sabah evden çıkarken iş seyahatine gideceğini söyledi. Kocasının başka bir kadınla yasak aşk yaşadığını öğrenen kadın, kocasının yalan söylediğini anlayarak kocasının düğününü bastı.

‘’O adam benim kocam!’’

‘’Kocam ile iyi geçiniyorduk’’

Abraham’ın eşinin kulağına sevgilisi ile evleneceği dedikodularının gelmesi üzerine, eşi soluğuın yapılacağı kilisede aldı. Kocası ve kocasının sevgilisini nikah anında yakalayan eşi, ‘’Nikahı durdurun, o adam benim kocam’’ diyerek bağırdı.

Karısını karşısında gören Abraham büyük bir şok yaşadı. Abraham’ın eşi önce büyük hakaretlerde bulundu sonrasında da nikahı kıyan papazın yanına giderek ‘’Bu adam benim kocam, biz boşanmadık’’ dedi. Kocasının başkasıyla nikahlandığını gören kadın, kocasıyla iyi geçindiklerini hatta son zamanlarda hiç tartışmadıklarını söyledi.

Devlet memuru olan Abraham hakkında iki eşlilik suçundan soruşturma açıldı.