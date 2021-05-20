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İranlı yönetmen Babak Khorramdin'i anne ve babası öldürdü!

İran asıllı yönetmen Babak Khorramdin, ailesi ile yaşadığı anlaşmazlık sonucunda cinayete kurban giderek yaşamını yitirdi. Khorramdin'in cansız bedeni bir valizin içerisinde çöpe atılmış vaziyette bulundu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:47
İranlı yönetmen Babak Khorramdin'i anne ve babası öldürdü!
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Sinema dünyası İranyönetmen Babak Khorramdin’in vefat haberi ile sarsıldı. 47 yaşında olan Khorramdin, uzun seneler yaşamış olduğu İngiltere’den ülkesine dönmesinin ardından, cinayete kurban gitti.

Alınan bilgilere göre, oğullarının evlilik yapmamasından rahatsız olan Khorramdin’in anne ve babası ünlü yönetmeni katletti. Khorramdin’in cansız bedeni başkent Tahran’ın Ekbatan bölgesinde bir çöpün içerisinde bulundu. Polislerin vermiş olduğu ilk bilgilere göre Khorramdin’in vücudunu parçalara ayrılması sonrasında valizin içerisine yerleştirildi.

İlaç verdikten sonra öldürmüş!

Olayın ardından gözaltına alınan Khorramdin’in babasının vermiş olduğu ilk ifadelerde suçunu itiraf ederek, "Aramızdaki sorunlar nedeniyle onu ilaç vererek bayılttım. Daha sonra bıçaklayarak öldürdüm. Vücudunu parçaladıktan sonra eşimle birlikte en yakın çöpe attım" ifadelerine yer verdi.

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:47
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Anahtar Kelimeler:
Babak KhorramdinİranYönetmenAnneBaba
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