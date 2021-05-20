İranlı yönetmen Babak Khorramdin'i anne ve babası öldürdü!

Sinema dünyası İranlı yönetmen Babak Khorramdin’in vefat haberi ile sarsıldı. 47 yaşında olan Khorramdin, uzun seneler yaşamış olduğu İngiltere’den ülkesine dönmesinin ardından, cinayete kurban gitti.

İlaç verdikten sonra öldürmüş!

Alınan bilgilere göre, oğullarının evlilik yapmamasından rahatsız olan Khorramdin’invesı ünlü yönetmeni katletti. Khorramdin’in cansız bedeni başkent Tahran’ın Ekbatan bölgesinde bir çöpün içerisinde bulundu. Polislerin vermiş olduğu ilk bilgilere göre Khorramdin’in vücudunu parçalara ayrılması sonrasında valizin içerisine yerleştirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Khorramdin’in babasının vermiş olduğu ilk ifadelerde suçunu itiraf ederek, "Aramızdaki sorunlar nedeniyle onu ilaç vererek bayılttım. Daha sonra bıçaklayarak öldürdüm. Vücudunu parçaladıktan sonra eşimle birlikte en yakın çöpe attım" ifadelerine yer verdi.