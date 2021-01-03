İranlı general Kasım Süleymani'nin vefatının 1. yılı!

ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, memleketi olan Kirman’da mezarı başında anıldı.

Süleymani'nin mezarında gerçekleştirilen törende, İranlı generalin ailesiyle üst düzey askeri ve sivil yetkililer de yerini aldı.

Tören esnasında konuşma yapan Haşdi Şabi Örgütü Başkanı Falih Feyyaz, İranlı General Süleymani ile El-Mühendis’in belirledikleri yolda devam edeceklerini belirterek, “Cihat ve fedakârlık yolu uzun bir yoldur. Bizi yetiştirdiğiniz yolda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törene, birçoğu Kasım Süleymani'nin posterlerini elinde bulunduran bini aşkın İranlı katılım gösterdi.

Süleymani, Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde ülke dışında meydana gelen askeri ve istihbarat operasyonların sorumlusu Kudüs Gücü'nün komutanı olarak resmi pozisyonundan daha fazla olan bir asker, hatta çoğu zamanda da siyasi bir figür olarak görülmekteydi.

İran’ın Orta Doğu’da olan politikalarının ise lideri olarak bilinmekteydi.

Süleymani, İran’ın lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından ülkenin güvenlik politikalarını belirleyebilecek en sözü geçen kişilerin başında gelmekteydi.

Saldırı sonrasında, ABD Başkanı Trump, "binlerce ABD askerinin ölümünden sorumlu" şeklinde ifade ettiği Süleymani'nin öldürülmesi için emri bizzat kendisinin verdiğini açıklamıştı. İran'da intikam çağrıları ile yanıt verdi.