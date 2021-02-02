İran'dan yeni uydu taşıyıcısı

Zülcenah uydu taşıyıcısı ile ilgili açıklama yapan İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni, test ettikleri uydu taşıyıcısının yörüngede 500 km’ye kadar çıktığını ve 220 kg’lık uydu taşıyabildiğini dile getirdi. Hüseyni, Zülcenah isimli yerli uydu taşıyıcısının ülkedeki hem katı hem de sıvı yakıt ile çalışabilen en güçlü motora sahip olduğunu ve diğer uydular ile rekabet edebildiğini söyledi.

Hüseyni, söz konusu uzay testinin en önemli katkısının 750 ton itme gücü bulunan ve katı yakıt ile çalışan en güçlü motorun elde edilmesi olduğunu dile getirirken, yaptıkları denemede ileri teknoloji kullanıldığını da belirtti. Hüseyni ayrıca, Zülcenah uydu taşıyıcısında önceden test edilmiş olan Simurg’da olan sabit üsse ihtiyaç duyulmadığını da bildirdi.