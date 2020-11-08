İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

İran'dan ABD seçimleri tepkisi: Tiyatro oyunu

İran, ABD seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'in kazanması üzerine ilk açıklamalarda bulundu. İran dini lideri Hamaney, 3 Kasım seçimlerini ''Tiyatro oyunu'' olarak değerlendirdi.

08 Kasım 2020 Pazar 01:22
İran'dan ABD seçimleri tepkisi: Tiyatro oyunu
Takip Et:

ABD seçimlerini Biden’in kazanmasıyla birlikte Washington’un yaptırımları nedeniyle zor günler yaşayan İran değerlendirmelerde bulundu. İran dini lideri Hamaney, 3 Kasım seçimlerini ‘’tiyatro’’ olarak nitelendirirken, İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüsameddin Aşna Trump’ı işaret ederek ‘’alçak gitti’’ diye açıkladı.


Dünya genelinin heyecanla beklediği ABD seçimlerinin kazananı Demokrat aday Joe Biden oldu. İran, seçim sonuçlarının belli olması üzerine peş peşe açıklamalarda bulundu.

‘’Tiyatro oyunu.’’

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda ABD seçimlerinin tiyatro oyunu olduğu değerlendirmesinde bulunarak ‘’Liberal demokrasinin çirkin yüzünün bir öneği. ABD rejiminin siyasi, medeni ve ahlaki düşüşü.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 08.11.2020 01:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İranABD SeçimleriJoe Biden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 50 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 50 milyonu aştı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ünlü gazeteciye bombalı saldırı!
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ünlü gazeteciye bombalı saldırı!
Başkanlık seçimleri sonrasında Trump'a soruşturma açıldı!
Başkanlık seçimleri sonrasında Trump'a soruşturma açıldı!
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden oldu!
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden oldu!
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
CNN yorumcusu Biden'ın Başkanlığını duyururken göz yaşlarına hakim olamadı!
CNN yorumcusu Biden'ın Başkanlığını duyururken göz yaşlarına hakim olamadı!

Popüler Haberler

2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Tarih konuları ve soru dağılımları
2020 intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte 8 Kasım 2020 Pazar son dakika intibak haberleri
Yedek subay alımları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2020 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 8 Kasım 2020
İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2020 destek ve hibeleri
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 8 Kasım 2020 Pazar
Tutunamayanlar dizisi izlendi mi? Dizi nasıl tutar mı? 1. bölümü ne kadar izlendi?
Fox TV Çağla İle Yeni Bir Gün Programı Başvuru Formu ve Katılım Bilgileri
Netflix White Lines dizisi konusu ne, ne zaman başlıyor? La Casa De Papel yapımcısından yeni dizi
KPSS B ile TÜBİTAK personel alımı yapıyor
Trendyol'dan Nazi sembolü çocuk giysisi satışına teşekkürlü yanıt
Halı yıkama dükkanı açmak kazançlı olur mu?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Kasım 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Evde cevizli baklava nasıl yapılır? Şerbet kıvamı ve miktarı nasıl olmalıdır?
Altın ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 8 Kasım 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim seti hangi ilde?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Kasım 2020 Pazar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.