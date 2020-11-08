İran'dan ABD seçimleri tepkisi: Tiyatro oyunu

ABD seçimlerini Biden’in kazanmasıyla birlikte Washington’un yaptırımları nedeniyle zor günler yaşayan İran değerlendirmelerde bulundu. İran dini lideri Hamaney, 3 Kasım seçimlerini ‘’tiyatro’’ olarak nitelendirirken, İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüsameddin Aşna Trump’ı işaret ederek ‘’alçak gitti’’ diye açıkladı.

‘’Tiyatro oyunu.’’

Dünya genelinin heyecanla beklediği ABD seçimlerinin kazananı Demokrat adayoldu. İran, seçim sonuçlarının belli olması üzerine peş peşe açıklamalarda bulundu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda ABD seçimlerinin tiyatro oyunu olduğu değerlendirmesinde bulunarak ‘’Liberal demokrasinin çirkin yüzünün bir öneği. ABD rejiminin siyasi, medeni ve ahlaki düşüşü.’’ diye konuştu.