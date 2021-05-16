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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artamaya devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün en çok vakasının görüldüğü ülkelerden biri de İran oluyor. Öyle ki bu virüs yüzünden İran'da hayatını kaybeden kişilerin sayısı 76 bin 936'ya çıktı. İşte detaylar...

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artamaya devam ediyor
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İran Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar kapsamında hem vaka sayıları ve can kayıpları hem de aşı verilerine ulaşıldı. Açıklamaya göre koronavirüs salgını nedeni ile son 24 saatte 11 bin 291 yeni vaka tespit edilirken 1787 kişinin hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

 

Bunların yanı sıra vaka sayısının ise 2 milyon 751 bin 166’ya çıktığı ve 303 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Son kayıplardan sonra ülkede virüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı 76 bin 936 kişiye çıktı. Açıklamaya göre virüsten dolayı yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kişi sayısı 5 bin 337 iken iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 226 bin 122 olduğu bilgisine ulaşıldı. Neredeyse 83 milyon nüfusa sahip olan İran’da şuana kadar 18 milyon 18 bin 787 tane test yapıldı.

2 milyon 269 bin 753 doz aşı yapıldı

Yapılan açıklamada aşılara ilişkin bilgilere de yer verildi. Açıklamaya göre, 1 milyon 899 bin 22 kişiye aşının ilk dozunun, 370 bin 731 kişiye ise ikinci dozunun verildiği öğrenildi. Dolayısıyla ülkede toplamda 2 milyon 269 bin 753 doz aşı uygulandı.

Bunun yanı sıra ülke genelinde üç şehrin “kırmızı”, 262’sinin “turuncu”, 183’ünün ise “sarı” olduğu öğrenilirken “mavi” kategoride şehir olmadığı bilgisine ulaşıldı. Açıklamada kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkış yasağı olduğu söylendi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
İranKORONAVirüs
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