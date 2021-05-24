İran'da kimya fabrikasında patlama meydana geldi

Son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile yaşamış olduğu polemikler nedeniyle dünya gündeminde sık sık kendine yer bulan, dünya kamuoyunda eleştirilen bir devlet olarak dikkat çekiyor. Son olarak İran’da yine birmeydana geldi. İran’ın resmi kaynaklarından yapılan açıklamada kimya fabrikasında patlama meydana geldi. İran’da meydana gelen kimya fabrikası patlamasında dokuz kişi yaralandı.

Şahinşehr Kentinde meydana gelen patlamada, Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimya fabrikası neredeyse havaya uçacak duruma geldi. Kimya fabrikası İran’ın önemli fabrikaları arasında bulunuyor. Yapılan ilk araştırmalara göre kimya fabrikası patlamasında dokuz kişi yaralandı. Patlamada herhangi bir can kaybının bulunmadığı yetkililer tarafından açıkladı. İran güvenlik güçleri tarafından Şahinşehr’de Bulunan Sanayi Bölgesi’ndeki kimya fabrikasında meydana gelen patlamanın nedeni araştırılıyor. Patlamanın ardından olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.