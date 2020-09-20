İran'da hırsızlık yapan 3 kişiye parmak kesme cezası

İran’da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan Hadi Rostami, Mehdi Sharafian ile Mehdi Shahivand hakkında sağ elinin dört parmağının kesilmesi kararı çıktı. İran devlet televizyonunda mahkeme tarafından parmaklarının kesilmesine karar verilen kişiler geçtiğimiz yıl Kasım ayında Urmina şehrinde hırsızlık yaptığı ve o tarihten itibaren hapiste tutulduğu duyuruldu.

13 kuralın yerine getirilmesi gerekiyor

Hırsızlık suçlamalarıyla yargılanan kişilerin avukatı mahkemenin verdiği el kesme cezasını üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkemenin de cezanın infaz edilmesine hükmetti. Sanıklardan birisi cezaevinde mahkemenin verdiği kararı protesto etmek için bileğini kesti.

Mahkeme kararlarıyla İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Nargess Tavalossian, hırsızlık suçunun el kesmeyle cezalandırılmasının yasal olduğu fakat el kesmek için 13 kural bulunduğunu hatırlattı. Bu nedenle ülkede el kesme cezasının nadiren uygulandığı belirtiliyor.