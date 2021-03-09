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İran'da Devrim Muhafızı Ordusu Komutanı Said Muhammed cumhurbaşkanı adayı oldu

İran seçimleri yaklaşırken İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Said Muhammed, cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını duyurdu. İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar belli oluyor.

09 Mart 2021 Salı 14:27
İran'da Devrim Muhafızı Ordusu Komutanı Said Muhammed cumhurbaşkanı adayı oldu
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İran’da cumhurbaşkanı seçimleri yaklaşıyor. İran’da cumhurbaşkanı seçimleri yaklaşırken İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Said Muhammed, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajda cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını İran halkına duyurmuş oldu. İran dini lideri ayetullah Hamaney‘in de övgüsüne mazhar olan Said Muhammed, genç ve devrimci bir yönetici olarak lanse edilmişti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, üst üste iki seçim boyunca görev yaptığı için artık aday olamayacak. Dolayısıyla seçimler için birçok kişinin adaylığı konuşulmaya başlandı. Eski cumhurbaşkanlarının da adaylığını koyarak cumhurbaşkanı olmak için mücadele edeceği ifade edildi. Ancak bu adaylar arasında en güçlü kişinin İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Sait Muhammet olduğunun altı çizildi. İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasının ardından adaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.



Son Güncelleme: 09.03.2021 14:27
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Anahtar Kelimeler:
İranDevrim Muhafızları
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