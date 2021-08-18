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İran, ülkelerinden kaçan Afganlara karşı tüm sınırları kapattı!

İran, Afganistan'dan kaçmak isteyen sığınmacıların ülkeye girişlerini engellemek için tüm sınırlarını kapattı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:54
İran, ülkelerinden kaçan Afganlara karşı tüm sınırları kapattı!
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Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi sonrasında Afgan vatandaşları ülkelerini terk ederken İran, bir karar alarak sığınmacıların ülkeye girişlerini sınırları kapatarak engelledi. Afgan göçüne karşı böyle bir karar aldığını duyuran Tahran yönetimi, Afganistan'ın sınırında konuşlanan güvenlik güçlerini de geçişe izin vermemeleri konusunda uyardı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın ele geçirmesinin hemen ardından fiili yönetime el konuldu ve o sırada birçok Afgan vatandaşlı, ülkelerini terk etmeye başladı. Çeşitli yollarla sınırlara gelen Afgan sığınmacılar, sınırlardan geçerek AB ülkelerine gidiş yoluna düştüler.

İran hükümeti ise yaptığı değerlendirmeler sonrasında ilkesine girmeye çalışan Afgan göçmenlere yönelik tutum belirledi ve sınırları kapatma kararı aldı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada Afgan göçünün önüne geçebilmek adında sınırları kapatma kararı aldıklarını ve sınırlarda konuşlanan güvenlik güçlerine de geçişlere izin verilmemesi konusunda talimatlar verildiğini duyurdu.

TAHRAN HÜKÜMETİ KORONAVİRÜSÜ GEREKÇE GÖSTERDİ!

Taliban'ın Afganistan yönetimini kontrol altına aldıktan sonra ülkede yaşanan gelişmelerin dikkate alınarak koronavirüs salgınının daha fazla yayılımını engellemek adına Afganistan sınırında ciddi kısıtlamalar getirdiklerini belirten Kasımi, bu çerçevede Güney Horasan ile birlikte Sistan-Beluçistan ve Rezevi Horasan eyaletlerinin sınırlarında görevli güvenlik güçlerine ülkeye girmek isteyen Afganlıların engellemeleri yönünde bir talimat iletildiğini söyledi.


Son Güncelleme: 18.08.2021 15:54
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Anahtar Kelimeler:
İranAfganistanIran Afganistan SınırıSınır Kapatma KararıTaliban
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