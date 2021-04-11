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İran, nükleer tesisindeki kazayı terör saldırısı olarak duyurdu!

İran'da bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nde gerçekleşen kaza sonrası bir açıklama yapan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, kazanın bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

11 Nisan 2021 Pazar 22:19
İran, nükleer tesisindeki kazayı terör saldırısı olarak duyurdu!
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İran’ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi’nde sabah saatlerinde elektrik dağıtım ağı alanında bir kaza meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen kaza sonrası bir açıklama yapan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, açıklamasında tesiste meydana gelen kazayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Tesise yönelik gerçekleştirilen bu eylemle ilgili İran’ın nükleer alanda gösterdiği gelişimden rahatsızlık duyanların yenilgisi olduğunu söyleyen Salihi, açıklamasının devamında bu saldırının ülke olarak acımasızca yaptırım uygulayarak bunların kaldırılmasıyla ilgili öngörülen müzakerelere karşı olanların başarısızlık öneği olduğunu belirtti. 

Ülke olarak nükleer tesise yapılan bu saldırıya karşı verilecek olan cevabı saklı tutacağını ifade eden Ali Ekber Salihi, ayrıca Tahran Yönetimi'nin de eylemi gerçekleştiren faillere karşı da harekete geçme hakkını saklı tutacağını söyledi.

SABAH KAZA OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI!

Sabah saatlerinde gerçekleşen olay sonrası açıklama yapan Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, tesiste elektrik dağıtım ağı alanında bir kaza olduğunu açıklamış ve olay sırasında yaralanma ve veya nükleer kirlilik oluşmadığını belirtmişti.




Son Güncelleme: 11.04.2021 22:19
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Anahtar Kelimeler:
İranNükleer TesisKazaTerör Saldırısı
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