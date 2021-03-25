İran, İsrail gemisine Umman Denizi'nde saldırdı!

Kargo yük gemisinin İranlılar tarafından füze ile hedef alındıktan sonra vurulduğu öne sürülen haberde gemide hasar meydana geldiğinin öğrenildiği fakat bir can kaybının yaşanmadığının bildirildiği aktarıldı. Hasar alan geminin rotasında devam ettiği ve Hindistan'a ulaştığı sırada hasar tespit çalışması başlatacağı söylenilen haberde öne sürülen saldırının tarihine dair bilgi paylaşımı yapılmadı. Saldırının doğru olup olmadığı konusunda da İsrailli yetkililer henüz net bir açıklama yapmadı.
Son Güncelleme: 25.03.2021 20:21