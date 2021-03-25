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İran, İsrail gemisine Umman Denizi'nde saldırdı!

İsrail'in yerel kanallarından 'Kanal 12' televizyonunun ortaya attığı bir iddia dünya gündemine bomba gibi düştü. Kanalda yayınlanan haberde, İran tarafından İsrail merkezli bir şirkete geminin Umman Denizi'nde füze ile vurulduğu öne sürüldü.

25 Mart 2021 Perşembe 20:21
İran, İsrail gemisine Umman Denizi'nde saldırdı!
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İsrail Kanal 12 televizyonundan yayınlanan bir haberde İsrail merkezli bir şirkete ait kargo yük gemisinin Tanzanya'dan ayrıldıktan sonra Hindistan'a giderken geçtiği Umman Denizi'nde saldırıya uğradığı belirtildi. Yayınlanan haber, herhangi bir kaynağa dayatılmazken saldırının tarihi ile ilgili de bir bilgi verilmedi.

Kargo yük gemisinin İranlılar tarafından füze ile hedef alındıktan sonra vurulduğu öne sürülen haberde gemide hasar meydana geldiğinin öğrenildiği fakat bir can kaybının yaşanmadığının bildirildiği aktarıldı. Hasar alan geminin rotasında devam ettiği ve Hindistan'a ulaştığı sırada hasar tespit çalışması başlatacağı söylenilen haberde öne sürülen saldırının tarihine dair bilgi paylaşımı yapılmadı. Saldırının doğru olup olmadığı konusunda da İsrailli yetkililer henüz net bir açıklama yapmadı.



Son Güncelleme: 25.03.2021 20:21
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Anahtar Kelimeler:
İranİsrailGemiFüze Saldırısı
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