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İran Ahvaz'da 4 kişi 'isyan' suçlamasından dolayı idam edildi!

İran'da 4 kişi hakkında idam kararı alındı! İran'ın güneybatısında bulunan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde 4 kişinin "isyan çıkarmak" suçlaması ile idam edildiği açıklandı.

04 Mart 2021 Perşembe 13:45
İran Ahvaz'da 4 kişi 'isyan' suçlamasından dolayı idam edildi!
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İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), Casım Haydari, Ali Hosarci, Hüseyin Silavi ve Nasır Hafacıyan isimli 4 kişi “isyan çıkarma” suçlaması ile Ahvaz’da bulunan Sepidar Cezaevi’nde Pazar günü idam edildiğini açıkladı.

Bahsi geçen kişilerin Ahvaz’da yer alan iki karakola saldırması suçundan dolayı 2017’de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ve yargılanma sonrasında Ahvaz Devrim Mahkemesi’nce idam cezası verildiği açıklandı.

Alınan bilgiler kapsamında, idamın, Yüksek Mahkeme’nin onay vermesi sonrasında Pazar günü, suçluların aileleriyle son görüşmelerinden kısa bir zaman sonra gerçekleştirildiği öğrenildi.

Diğer yandan, Casım Haydari, Ali Hosarci, Hüseyin Silavi ile 28 Ocak günü idamı gerçekleşen Ali Matiri’nin görüş yasakları ve yetkilerinin kötü muamelesini protesto etmek için Ocak’ta dudaklarını dikerek açlık grevine gittikleri vurgulandı.

Terörist faaliyetler suçlaması

Güvenlik güçleriyle arası iyi olan bazı basın kuruluşlarıysa bahsi geçen şahısların “terörist faaliyetler” suçlamasından dolayı idam edildiğini savundu.

İran resmi haber ajansı IRNA, Casım Haydari’nin “Ahvaz Milli Direnişi” bünyesinde faaliyetlerini yapan ayrılıkçı El-Ahvaziye (Ahvaz Özgürlükçü Arap Hareketi) teşkilatının “asli unsurlarında” birisi olduğunu belirterek, Suriye’de faaliyetini sürdüren El Nusra örgütüyle bağlantısı bulunduğunu iddia etti.



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:45
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İranIdamIsyanAhvaz
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