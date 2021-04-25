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Irak'ta korku dolu anlar Bağdat'ta ki yangın herkesi şok etti

Bağdat’ta ortaya çıkan yangının nedenleri merak konusu oldu. Irak’ın başkentinde çıkan yangında kaç kişi hayatını kaybetti? Irak vatandaşlarının korku dolu anları dün gece ekranlara geldi. Hastanede çıkan yangın hakkında merak edilenler haberimizde

25 Nisan 2021 Pazar 12:58
Irak'ta korku dolu anlar Bağdat'ta ki yangın herkesi şok etti
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Dün gece saatlerinde Irak’ın başkenti olan Bağdat’ta bulunan hastanede yangın çıktı. Hastanede tedavi görenlerin yeni tip koronavirüs için yattıkları ortaya çıktı. Virüsün yayılmaması adına da önlemler alınarak hastalar kurtarılmaya başladı. Fakat ilk tespitlere göre yangın sırasında hayatını kaybeden sayısı 40 kişi olarak biliniyor.

Salgın döneminde hastanede çıkan yangına müdahale etmeye çalışanlar sayısı epey fazla olmasına rağmen ölüm sayılarının 35-40 kişi olduğu söyleniyor. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyati’nin yaptığı açıklamalar sonrası kurtarma ekipleri devamlılığını sürdürdü.

Bağdat’ta ki vatandaşların merakla beklediği açıklama Beyati tarafından geldi. Yaptığı açıklamada, ‘’Söz konusu hastanede henüz bilinmeyen nedenlerle çıkan yanığının çok sayıda hastanın hayatına  mal olduğunu belirterek, İbn el-Hatip Hastanesi’nde çıkan yangın sonucunda vefat sayılarının henüz belli olmamasına rağmen ortalama 35-40 kişinin vefat  ettiği biliniyor’’ dedi.

Henüz neden yangının meydana geldiği bilinmemekle beraber ihtimaller devam ediyor. Söylenenlere göre oksijen tüpünün patlamış olması büyük olasılık. Hastanede tedavi görenler ve yangın esnasında hayatını kaybeden ya da yaralılar çevre etraftaki başka hastanelere sevk edildi.Yangın esnasında yetkililer gelene kadar olay yerine vatandaşlarında yardım ettiği gözlerden kaçmadı. Ambulansların olay yerine gelmesi ile yangının en az etkiyle söndürülmeye çalışıldı.

Ülkede sular durulmazken Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımı da açıklamalarda bulundu. Vatandaşların korku dolu anlardan sonra tedbirlerin alınması konusunda beklentileri arttı. Başbakan yaptığı açıklamada, olay yerinde bulunan vatandaşlarına teşekkür ederek çıkan yangını kınadı ortaya çıkan yangın hakkında detaylı incelemeler başlatıldığını bildirdi.

Vatandaşların açıklamasını beklediği bir diğer önemli kişi de Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı’ydı. Fakat herhangi bir açıklama gelmemesinin üzerine Irak vatandaşları tarafından sosyal medya mecralarından bakana yönelik linçler ortaya çıktı. Bunlarda birisi ise ‘’Sağlık Bakanı Hasan Temimi görevden alınsın’’ ifadelerini bulunduran yorumlar oldu.




Son Güncelleme: 25.04.2021 12:58
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Anahtar Kelimeler:
YangınırakBağdat
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