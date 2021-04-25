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Irak'ta hastane havaya uçtu: 82 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan İbn el hatip hastanesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında vefat edenlerin sayısı 82 kişi oldu. Yangından dolayı 110 kişi yaralandı.

25 Nisan 2021 Pazar 16:47
Irak'ta hastane havaya uçtu: 82 ölü
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün akşam saatlerinde çok acı bir olay yaşandı. Bağdat’ın en büyük hastaneleri arasında bulunan el hatip hastanesinde dün akşam saatlerinde oksijen tüpünün patlaması sonucunda büyük bir yangın meydana gelmişti. Yerel basınında yer alan haberlere göre bir hastaya refakatçi olarak gelen bir kişinin oksijen tüpüne kayıtsız kalarak ve ihmal ettiği için yangın çıktığını duyurmuştu.

Hastanede çıkan büyük yangın sonucunda şimdiye kadar 82 kişi yaşamını getirdi ve 110 kişi bu kazayı yaralı olarak atlat. Irak içişleri bakanlığı bu olayın ardından hastane müdürünü görevden aldığı ve yangının çıkış sebebinin araştırılması için tüm yetkililere talimat verdi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyor yaralılara acil şifalar diliyoruz.




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:47
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Anahtar Kelimeler:
ırakHastane
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