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Irak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarına 3 füze atıldı!

Irak'ın Bağdat Havalimanının yakınlarına atılan 3 füze ülkede kırmızı alarma neden oldu. Irak Savunma Bakanlığı konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken hedefin ABD ordusu olduğu düşünülüyor.

24 Ocak 2021 Pazar 01:52
Irak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarına 3 füze atıldı!
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta terör saldırıları devam ederken İran Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda gece saatlerinde Bağdat Havalimanı yakınlarına füze saldırısı yapıldığı açıklandı.

Irak Savunma Bakanlığı füze saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulunurken bölgeye 3 füze atıldığı belirtildi. Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olmaması sevindirdi.

Yapılan füze saldırısının 2’sinin Bağdat Havalimanı yakınlarına düştüğü açıklanırken bir füzenin Bağdat’ın batısında yer alan El-Cihad mahallesinde bir kişinin evine isabet ettiği füzenin sadece maddi hasara yol açtığı açıklandı.

Saldırıları kimin yaptığı halen bilinmezken Bağdat Uluslararası Havalimanı açıklamalarında aynı saatlerde ABD ordusuna ait Victoria Askeri Üssü’nün aynı bölgede yer alması bombardıman ekipmanlarının yönünün füzelerin düştüğü yerler olması hedefi ABD’ye çeviriyor.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 01:52
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