Irak'ın Divaniye kentinde valinin istifası talebiyle eylemler gerçekleştirildi

Zikar'da gösterilerin devam etmesiyle, eylemler Dinaviye'ye de başgöstermeye başladı. Valilik binasında bir araya gelen göstericiler, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kötü yönetim sebebiyle valilinin istifa etmesini talep etti.

Eylermler sırasında herhangi bir arbede yaşanmadı.

, Zikar'da başgösteren gösterilerin nedeni Vali Nazım Waili'nin kamu hizmetinde yetersiz olmasıydı.

Gösterilerde ölü ve yaralıların meydana gelmesiyle protestocuların hedefindeki kişi olan Vali Nazım Waili, 26 Şubatta istifasını vermiş, Başbakan Mustafa el Kazımi yeni vali olarak atanmıştı.

Eylemciler, Kaımi'nin Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abdulgani el-Esedi'yi atamasına karşı durarak eylemlerine devm etmiş, yakın illerde de benzer gösteriler başgöstermişti.

Irak'ta Ekim 2019 tarihinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu yetersizliği sebebiyle kısa zamanda eylemler başgöstermeye başlamış ve güney kentlerine kadar yayılmıştı.