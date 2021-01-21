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Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki intihar saldırısı yapıldı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki intihar saldırısı gerçekleştirildi. Kısa aralıklarla gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 20'den çok kişinin yaralandığı ifade edildi...

21 Ocak 2021 Perşembe 13:45
Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki intihar saldırısı yapıldı!
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Irak’ın başkenti Bağdat’taki bir halk pazarında 2 intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılar sonucunda 12 kişi vefat ederken 20’den çok insan da yaralandı.

Bağdat’ın el-Tayaran Meydan’ında intihar bombacısı tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısının üzerinden çok geçmeden aynı bölgede ikinci patlamanın da meydana geldiği ifade edildi. Elde edilen ilk bilgilere göre 12 kişinin vefat ettiği, 20’den çok kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Patlama oldukça kalabalık bir saatte meydana geldiğinden ölü ve yaralı sayısının artacağı tahmin ediliyor.

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 13:45
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Anahtar Kelimeler:
ırakBağdatBombalı Saldırı
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